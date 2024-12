L’appuntato scelto Garbi saluta. In pensione dopo 28 anni con la divisa

Meritato traguardo per l’appuntato scelto Garbi che dopo oltre 28 anni di servizio alla Stazione di Mesola va in pensione. Ieri, nella Sala Consiliare del Comune di Mesola, si è svolta una breve ma emozionante cerimonia di saluto da parte del primo cittadino Lisa Duò all’appuntato scelto Q. S. Gianluca Garbi in servizio alla locale Stazione Carabinieri, in occasione del suo pensionamento. In segno di riconoscenza e gratitudine per lo svolgimento di un ruolo importante e professionale nell’Arma dei Carabinieri, che lo ha visto impegnato al servizio dello Stato e della comunità di Mesola per oltre 28 anni, riconoscendolo come prezioso punto di riferimento di legalità e di sicurezza. Il sindaco Lisa Duò ha consegnato al militare una pergamena ed anche una targa ricordo, alla presenza della giunta, del Comandante della Compagnia di Comacchio tenente Lucilla Esposito, del comandante della Stazione maresciallo ordinario Enrico Andreucci e del brigadiere capo Gaetano Della Volpe.