L’Archibugio saluta dopo 33 anni Al suo posto un ristorante asiatico

di Mauro Paterlini

Si chiude un capitolo, una storia durata 33 anni nei quali si sono avvicendate generazioni di giovani e meno giovani, sportivi e non. Tutti a tavola con la famiglia Campana, nei locali dell’Archibugio. Una storia iniziata il 24 maggio del 1990 e che ora passa la mano. Il segno dei tempi: in quei locali, che verranno completamente rinnovati ma non abbattuti, sorgerà un ristorante di cucina cinese e giapponese, un investimento importante a pochi passi dal centro. Ma torniamo alla famiglia Campana: Massimo, la moglie Claudia, il figlio Neno e la signora Nina chiudono il ristorante L’Archibugio, affittando il locale a un gruppo cinese, ma non cessano di lavorare nel campo della ristorazione e dei bar, che li vedrà ancora molto impegnati. "Chiude il ristorante – spega Neno Campana – ma non chiude il servizio di catering, che continueremo a svolgere chiamandoci sempre L’Archibugio".

E sui motivi di questa scelta, la spiegazione è chiara.

"Già da tempo volevamo vendere, ma non si trovava l’acquirente. Dopo aver cessato l’attività della pizzeria, avevamo mantenuto solo la ristorazione, ma pensavamo di ampliare gli appartamenti e di rimpicciolire ancora il locale. Poi, tramite un’agenzia, è arrivata questa proposta da un gruppo cinese che vuole investire a Ferrara. Noi lo affittiamo, e vi garantisco che dal progetto sorgerà un locale di cucina asiatica molto bello". Si chiude un’era dunque, "ma i nostri dipendenti ci seguiranno nel capannone che farà da laboratorio per il catering. Noi vogliamo semplicemente salutare dopo 33 anni tutti i clienti che ci hanno seguito in questi anni. La nostra attività prosegue, semplicemente in una veste diversa e in altri locali".