L’architetto che varcò l’Oceano. Il Messico si inchina a Adamo Boari : "Il nostro eroe dei due mondi"

"Adamo Boari è stato un nostro ‘eroe dei due mondi’, continuamente impegnato in uno sforzo verso l’ideale della perfezione tecnica, un assetato di conoscenze, un appassionato ricercatore, un attento e scrupoloso osservatore, un eclettico, un uomo che ha portato lo spirito del mondo a Ferrara". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri inaugurando ieri mattina – con gli ambasciatori del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, e in Turchia, José Luis Martínez y Hernández – la mostra che la biblioteca Ariostea ha dedicato a Boari, l’architetto e ingegnere ferrarese (nato a Marrara 160 anni fa, il 22 ottobre 1863) che ha realizzato monumenti iconici per l’identità messicana come il Palacio de Bellas Artes di Città del Messico e il Palacio Postal, il sontuoso Palazzo delle Poste della capitale messicana.

La mostra espone manoscritti, disegni, lettere, planimetrie, bozzetti, foto, riconoscimenti tratti dal fondo Adamo Boari e documentazione già presente all’Ariostea e donata da Boari, oltre a una inedita matita a firma dell’autore prestata dalla nipote di Boari, Karin Salomon. Alla vita e all’ opera del grande ferrarese è dedicato, in sala Agnelli, un convegno con esperti e docenti, anche dal Messico. Dopo il taglio del nastro alla biblioteca, sindaco e ambasciatori hanno inaugurato un nuovo locale messicano a Ferrara (in via Bologna 296). Si chiama Calavera Restaurant, sviluppato grazie al know-how di Roadhouse (Gruppo Cremonini). È il 24° ristorante del gruppo, dispone di 130 posti a sedere con servizio al tavolo, in un ambiente colorato e accogliente, e dà lavoro a 20 giovani tutti neoassunti. La catena è costantemente interessata ad ampliare i giovani collaboratori anche per gli altri locali Roadhouse già presenti sul territorio.

La giornata dedicata a Boari si è aperta alle 9,30, con la deposizione – alla presenza dei diplomatici e del vicesindaco Nicola Lodi – di una corona d’alloro sulla tomba di famiglia (cimitero di Marrara, via Rocca), quindi con la visita alla casa Natale, in via del Vescovo 95, oggi abitata dalla famiglia Guzzinati che ha accolto la delegazione istituzionale e i familiari dell’illustre ferrarese. "Adamo Boari è stato un grande italiano che ha dato tanto di Ferrara al Messico", l’ha definito Carlos Garcia. Boari, a Ferrara, ha lasciato il suo segno nella palazzina degli Angeli, che si affaccia su corso Ercole I d’Este e nell’Acquedotto monumentale (progetto poi completato da Carlo Savonuzzi). L’ architetto e ingegnere ha avuto due figlie, Guadalupe (‘Lupe’) e Manuela (detta ‘Elita’). Quest’ultima, pittrice allieva di Giacomo Balla, fu la promotrice, nel 1994, della donazione dell’archivio Boari al Comune di Ferrara. "Adamo Boari è stato un grande italiano, emiliano e ferrarese – ha detto l’ambasciatore Carlos Garcia –. Questa è una giornata speciale. Stiamo pensando a una cattedra che porti il nome di Boari, in partnership con una università messicana". Proposta accolta dal prorettore di Unife Alessandro Ippoliti. Alla giornata i discendenti di Boari, tra cui il curatore capo della Frick Collection di New York Xavier Salomon, intervenuto in rappresentanza della famiglia. Era presente il console onorario del Messico Paolo Zavoli. Il convegno proseguirà anche oggi, nella biblioteca Ariostea, con esperti e professori delle università italiane e messicane.