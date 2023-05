L’architettura diventa un’impresa E il sindaco illustra le grandi opere

Cna incontra i sindaci, protagonista del primo appuntamento il primo cittadino di Tresignana Laura Perelli. "Intendiamo incontrare, uno alla volta, tutti i sindaci del nostro territorio – spiega Thomas Pivanti, presidente di Cna Copparo – Intendiamo confrontarci con loro, conoscere le iniziative, i progetti e gli investimenti che stanno portando avanti, avanzare le nostre proposte, portare in primo piano le istanze delle imprese. E’ importante confrontarsi con le istituzioni, che le istituzioni possano toccare con mano l’impegno che Cna mette nella tutela dei territori in cui opera ed è presente".

Sono questi i motivi per cui Cna ha avviato un ciclo di incontro con i sindaci dei quattro comuni compresi nell’area copparese: Copparo, Tresignana, Riva del Po e Jolanda di Savoia. Il primo degli incontri con i primi cittadini organizzati da Cna Copparo ha visto protagonista, l’altra sera, Laura Perelli, sindaca di Tresignana. Un incontro proficuo. Spiega Thomas Pivanti: "Abbiamo parlato del patrimonio urbanistico e architettonico di Tresigallo e di come potrebbe essere valorizzato al meglio, anche per dare impulso alle attività economiche del territorio, dal commercio ai servizi. Perelli inoltre ha fatto il punto sugli investimenti in corso da parte del Comune di Tresignana, con particolare riguardo al capitolo infrastrutture". L’incontro è stato anche l’occasione per presentare l’iniziativa che il 13 maggio avrà luogo nella piazza di Copparo. La prima festa provinciale dell’autotrasporto organizzata da Cna Fita. Se ne è incaricato il presidente regionale e provinciale di Cna Fita Fausto Bianconi. All’incontro hanno partecipato i componenti del direttivo di Cna Copparo. Oltre al presidente Thomas Pivanti erano presenti Claudio Marzola, Paolo Mazzini, Lauro Lambertini, Anna Pavanelli, Marco Pigozzi e la funzionaria responsabile di Cna Copparo Debora Occhiali. Il prossimo appuntamento, ai primi di giugno, vedrà protagonista il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni.