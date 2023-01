L’architettura ferrarese raccontata in due volumi All’Ariostea tra le pagine

Sono dedicati all’architettura ferrarese i due libri di Alberto Guzzon che, oggi alle 17, saranno presentati dall’autore nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Si tratta dei volumi: ‘Novecento, Ferrara il sogno di una moderna metropoli’ e ‘Stefano Marini, architettura e vocazione urbana’. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. ‘Novecento, Ferrara il sogno di una moderna metropoli’ Il libro è una riscoperta per immagini di luoghi, architetture e disegni strategici rimossi dalla coscienza collettiva.