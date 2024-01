L’arcivescovo Perego in visita a Villanova

L’arcivescovo di Ferrara Gian Carlo Perego sarà a Villanova domani alle 17 per visitare e benedire i piccoli presepi, una cinquantina, concentrati nel centro del paese e nel viale della chiesa, che sono stati realizzati da un gruppo di parrocchiani volontari molto attivo. L’arcivescovo è atteso per le 5 del pomeriggio quando tutti i presepi saranno illuminati e si potrà vedere la natività di Gesù circondato dai Re magi, attesi appunto per la Befana. L’arcivescovo Perego si fermerà nella chiesa di San Biagio, che è il patrono di Villanova, davanti alla nicchia della Madonna di Fatima.