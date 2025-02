L’area ’Po Grande’ tutelata Unesco? Lunedì l’incontro

Anche il tratto del fiume Po che passa per Bondeno potrebbe presto diventare tutelato dall’Unesco. La proposta di allargamento della Riserva di Biosfera “Po Grande” è stata infatti avanzata già da qualche mese, ed entro l’anno salvo imprevisti verrà formalmente inoltrata all’Unesco dal Comitato Nazionale Mab. L’obiettivo è da un lato quello di conservare la biodiversità dei luoghi, mentre dall’altro di sviluppare economicamente, socialmente e culturalmente i territori sui quali insistono le varie Riserve della Biosfera. Dopo alcuni incontri preliminari, partirà da Bondeno lunedì prossimo, 3 marzo, il primo degli incontri tematici dedicati alla redazione e allo sviluppo della candidatura. L’appuntamento, aperto agli stakeholder e ai portatori di interesse del territorio locale, si terrà alle 16.30 in Municipio, "e costituirà un nuovo tassello fondamentale propedeutico alla candidatura – sottolinea il sindaco, Simone Saletti (foto) –. Con il riconoscimento Unesco, che peraltro sarebbe il secondo a Bondeno dopo la Rocca Possente di Stellata, verrebbe ancor più tutelata e salvaguardata l’ampia varietà naturalistica di flora e fauna. Per di più, crescerebbe ulteriormente l’interesse turistico di una zona che già conta su importanti percorsi ciclopedonali come Destra Po, EuroVelo8 e Romea Strata, e sui preziosi siti di interesse quali ad esempio il Museo Archeologico e la stessa Rocca Possente". Il tema dell’incontro pomeridiano di lunedì prossimo verterà sulla “Valorizzazione e qualificazione delle economie locali”. "Sarà un pomeriggio di lavori importante per raccogliere buone pratiche da parte di tutti i soggetti portatori di interesse per rendere ancora più completa e organica la candidatura", rimarca l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini.