L’argentano Caprioni alla Parigi-Dakar

"Paolo Caprioni è tornato da Dakar con un’altra grandissima impresa da raccontare: è come se avesse fatto vivere anche a noi argentani questa corsa magica". E’ l’elogio ufficiale da parte del sindaco Andrea Baldini per Paolo Caprioni. E prosegue: "Era il 1979 quando prese il via la prima edizione della Parigi-Dakar. Fino al 2007 la corsa si è svolta su questa rotta che è diventata leggendaria. Oggi è stata trasformata dai grandi sponsor, ma per il deserto, sulle orme di quella storia, corrono ancora degli eroici cavalieri: partenza da Montecarlo per la Africa Eco Race. Il suo fascino è rimasto immutato, anzi, se è possibile da quando Paolo è diventato uno dei suoi protagonisti, la corsa per noi è diventata ancora più importante. Grazie Paolo, che per la quinta volta hai portato a termine questa sfida che ti ha visto vincitore per ben due edizioni". Una gara nata dodici anni fa per volere di Hubert Auriol e passata poi nelle mani di Jean Louis Schlesser, che ad affiancarlo ha chiamato niente meno che Renè Metge, il più grande disegnatore di percorsi in Africa e non solo. Paolo ha scelto questa gara che ricalca e ripercorre i vecchi terreni cari alla Dakar africana, sulle tracce di Thierry Sabine che la creò alla fine degli anni Settanta. E ha scelto di farla con una bicilindrica, perché questa è la sua passione, la sua differenza, la sua sfida. Bolognese di nascita, trasferito a Ferrara per amore, rinuncia da giovane alla pista e alle moto dopo un brutto incidente. Una quindicina di anni dopo lo sgambetto glielo fa suo fratello Stefano che si presenta a casa con un bicilindrico nuovo di zecca. Nel giro di poco si ritrovano con due KTM LC8 imbarcati da Ancona destinazione Grecia per partecipare all’Hellas Rally.

Nel giro di qualche anno fondano il Team Kapriony e avviano i progetti "Zaira" ed "Elvira" di bicilindrici su base KTM, che attirano l’attenzione dei media e dei tanti che come loro pensano solo alle gare spericolate, dove il coraggio si coniuga con l’abilità.

Franco Vanini