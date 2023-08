L’Arginone è senza pace Due aggressioni in cella Rotto il naso a un agente

Non c’è pace per l’Arginone dove, per l’ennesima volta, sono gli agenti della Penitenziaria a farne le spese vittime di aggressioni durante gli orari di lavoro. Gli ultimi due episodi risalgono all’altra mattina come denuncia la Fns-Cisl: "Nonostante le esigue unità in servizio, i pochi presenti sarebbero riusciti, in poco tempo, a ristabilire l’ordine e a mettere in sicurezza l’Istituto", riferisce il sindacato. Il primo agente ha riportato rottura del setto nasale con prognosi iniziale di 15 giorni, mentre il secondo una forte contusione al volto, con una prognosi di sette giorni. "Questo episodio evidenzia, in maniera chiara, come a nulla siano valsi le grida di allarme di questa organizzazione sindacale sulla necessità di rinforzare il contingente presente durante lo smistamento dei detenuti nelle varie attività giornaliere". Nell’ultimo mese, aggiunge la sigla, "è stata assegnata da altri istituti del distretto una quantità crescente e spropositata di detenuti problematici, impossibili da gestire senza un numero congruo di personale e senza gli strumenti adatti ad eventuali interventi contenitivi".

Solo poco più di un mese fa, un giovane detenuto italiano aveva colpito con una gomitata al petto un agente durante le ordinarie operazioni di controllo mattutino. Erano stati necessari diversi operatori penitenziari per sedare l’ira del recluso e riportare in sicurezza il reparto. "Quello descritto – era stato il grido di allarme di Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Cgil Fp e Cnpp – è solo uno dei numerosi eventi gravi che stanno accadendo sempre con maggior frequenza in carcere, a riprova del tentativo che alcuni ristretti stanno da tempo portando avanti di sopraffare il sistema e imporre i propri capricci, minacciando ed aggredendo il personale". Pochi giorni più tardi un altro detenuto, durante una visita negli ambulatori medici interni alla struttura, aveva prima minacciato il medico e, successivamente, colpito al volto e scaraventato a terra l’unico poliziotto, preso poi a calci in testa. Infine non mancava di sferrare violenti calci alle gambe alla dottoressa presente ’colpevole’ di avergli proposto una cura dentale differente da quella pretesa.