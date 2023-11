Largo ai colori della danza etiope. Suoni e tradizioni al Comunale

Oggi alle 16 al teatro Comunale debutta in prima mondiale ‘Ethio-Gnawa Possible World’, un incontro tra la musica e la danza tradizionale etiope e le sonorità di ricerca europee. Lo spettacolo vedrà infatti in scena le danze di Melaku Belay ed Emebet Woldetsdik e l’energia dell’Orchestra Creativa dell’Emilia Romagna diretta da Fabrizio Puglisi, che ne cura anche gli arrangiamenti e che suonerà piano, fender rhodes e synth Arp.

Insieme a lui sul palco dell’Abbado ci saranno Reda Zine (guimbrì e voce), per l’occasione la cantante italo-etiope Gabriella Ghermandi, Vincenzo Vasi (voce, theremin ed elettronica), Tobia Bondesan (alto e soprano sax), Piero Bittolo Bon (clarinetto basso e alto sax), Dimitri Grechi Espinoza (sax tenore e alto sax), Edoardo Marraffa (sax tenore e sopranino), Tommaso Miranda (sax baritono), Brothermartino (drum machine, synth, flauto, sax tenore), Alberto Capelli alle chitarre, Filippo Cassanelli al contrabbasso, Danilo Mineo alle percussioni e Tommy Ruggero (batteria e percussioni). Il danzatore Melaku Belay è messaggero in tutto il mondo della storia antichissima del suo Paese, l’Etiopia. Da anni svolge un’intensa attività al Fendika, storico centro culturale nel cuore di Addis Abeba e luogo dove si esibiscono i gruppi più interessanti della scena Ethio-Jazz, ma dove trovano spazio anche la danza e la musica tradizionale etiope e le loro mescolanze con le musiche di ricerca europee, la formazione di giovani danzatrici e danzatori, mostre fotografiche e di arti visive, reading di poesia.

Nel 2019 avviene l’incontro tra Melaku Belay e la cultura Gnawa nordafricana rielaborata dal progetto bolognese Fawda allora in tour tra Egitto, Marocco ed Etiopia. È nata allora l’idea del progetto che finalmente ha preso forma e che ora si realizza al Comunale, con uno spettacolo in prima assoluta.

I colori della musica e della danza etiope contemporanea si mescolano quindi al suono del basso tradizionale Gnawa, il guembrì, cuore pulsante di canti e ritmi che da centinaia di anni sono un viatico verso la guarigione e la trance. La musica genera il movimento ed il movimento genera il suono in un cerchio che riproduce i cicli della natura e della vita. Dell’Orchestra Creativa in questa occasione fanno parte anche la danzatrice etiope Emebet Woldetsdik e la cantante italo-etiope Gabriella Ghermandi.