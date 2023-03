Largo ai giovani Riapre stasera lo Spazio 29

BONDENO

Stare insieme il sabato sera in paese e in un luogo sicuro. Dopo il successo di adesioni del primo appuntamento, questa sera, riapre in via straordinaria per i ragazzi di Bondeno Spazio 29. Dalle 20 alle 23, il contenitore culturale di via Veneto sarà quindi aperto liberamente per tutti i giovani che vorranno trascorrere una serata in compagnia usufruendo delle opportunità di svago offerte dalla struttura. "Già due settimane fa l’adesione era stata molta, arrivando al massimo della capienza di Spazio 29 – sottolineano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –, perciò siamo sicuri che anche questa sera si ripeterà il successo di ingressi. L’apertura straordinaria di Spazio 29 rientra all’interno degli otto sabati organizzati per ragazzi fra marzo e aprile. Sabato 25 avremo infatti la festa dei ragazzi delle medie, e poi ancora due appuntamenti con il cinema, una seconda festa e un’ultima apertura di Spazio 29. Insomma – chiosano sindaco e assessore –, le opportunità per i giovani proprio non mancano, e per questo va ringraziato tutto il personale di Spazio 29 per la professionalità e per la disponibilità". I giovani potranno quindi accedere liberamente alla struttura di via Veneto.