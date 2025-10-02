L’Ariostea post sisma. La lanterna torna a casa: "Simbolo di rinascita"

È stata ricollocata ieri la lanterna che sormonta la torretta di Palazzo Paradiso, completando così l’intervento più simbolico del percorso di recupero post sisma del 2012. La struttura, quasi completamente sgretolata durante le scosse, è stata ricostruita nel rispetto dell’architettura originaria, utilizzando i mattoni recuperati dopo il terremoto e integrandoli con un rinforzo metallico interno. La copertura in coppi, rimasta pressoché intatta e messa in sicurezza subito dopo le scosse del 2012, è stata oggi rimontata nella sua posizione storica. "La ricollocazione della lanterna restituisce completezza a un elemento iconico del palazzo e rappresenta un segnale tangibile di cura e continuità – ha detto l’assessore ai beni monumentali, Marco Gulinelli -–. L’intervento non solo ricuce una ferita visibile del sisma, ma riafferma il valore culturale e identitario di uno dei luoghi più rappresentativi della città. In questi mesi si è lavorato per ridare nuova sicurezza strutturale a questo importante luogo di Ferrara, peraltro sede della tomba dell’Ariosto, rinnovando anche gli impianti per una migliore fruibilità della biblioteca", conclude Gulinelli.

L’intervento complessivo post sisma su Palazzo Paradiso, in attuazione in questi mesi, ha interessato diverse parti dell’edificio. Si è intervenuti sulle murature perimetrali attraverso l’inserimento di cordoli metallici a collegamento delle strutture lignee di copertura e sono stati realizzati consolidamenti mirati nei punti in cui il sisma aveva compromesso la stabilità. Nei soffitti decorati in arella del piano nobile sono state avviate opere di rinforzo estradossale e, dove necessario, sono stati eseguiti restauri delle porzioni affrescate fessurate. Parallelamente, si è colta l’occasione per ripensare gli impianti: si sta infatti rifacendo il sistema di riscaldamento esistente,con l’introduzione della climatizzazione negli ambienti finora privi di questa dotazione.

Il recupero della lanterna assume un valore che va oltre l’aspetto tecnico. La torretta che la ospita era stata realizzata tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, quando Palazzo Paradiso, costruito nel 1391 come residenza privata degli Estensi, fu trasformato in edificio pubblico dopo il trasferimento della Signoria a Modena e Reggio. In quel periodo l’ingresso principale venne spostato da via Giuoco del Pallone a via delle Scienze, dove un accesso di servizio fu trasformato nell’attuale portale marmoreo monumentale. Sullo stesso fronte sorse anche la torretta su cui oggi torna a svettare la lanterna.