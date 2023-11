L’Arma ha celebrato la patrona. Una messa per la Virgo Fidelis Ogni 21 novembre, nella basilica di San Giorgio, l'Arma dei Carabinieri celebra la sua patrona, la Virgo Fidelis. Autorità civili, militari e religiose, associazioni e studenti testimoniano l'affetto per la Benemerita in una chiesa gremita. Proclamata nel 1949 da Pio XII.