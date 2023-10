L’Arma nel cuore per 102 anni. Il compleanno di Primo Musacchi

Il carabiniere in congedo Primo Musacchi, ieri mattina, ha festeggiato il ragguardevole traguardo dei 102 anni in un ristorante di Argenta contornato dall’affetto dei suoi familiari. Il motto dell’Arma “nei secoli fedele” Primo Musacchi con la sua longevità lo ha di fatto incarnato. Nato nel 1921 proprio ad Argenta, ha vissuto da Carabiniere un tratto molto significativo della storia d’Italia. L’8 settembre 1943, infatti, prestava servizio militare presso il 114° reggimento fanteria di stanza a Catanzaro dove rimase alle dipendenze degli Alleati fino al 12 febbraio del 1944, data in cui fu arruolato nell’Arma dei Carabinieri ed inviato al Battaglione Allievi Carabinieri di Andria (BAT). Il 29 maggio 1944, promosso Carabiniere, è stato destinato alla Stazione Tribunali di Napoli dove rimase per circa due mesi e nel luglio dello stesso anno venne mobilitato ed aggregato ad una Sezione al seguito della 4^ Armata Americana fino a Livorno, dove giunse il 14 ottobre del 1944. Verso la metà del mese di novembre 1944 venne assegnato alla stazione carabinieri di Pisa Porta Mare dove rimase fino al mese di novembre 1945 quando fu posto in congedo. Il Comandante Interinale della Compagnia di Portomaggiore, Capitano Antonio Muzi,accompagnato dal Luogotenente Maurizio Fasulo, ha portato al all’ultracentenario il saluto del Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, che gli ha espressamente inviato una lettera di auguri.