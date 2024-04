L’Armony spegne 33 candeline con una festa

L’Armony festeggia i 33 anni. E lo fa con una grande festa. Lo staff annuncia l’evento per il compleanno in questo modo: "Per divertirsi davvero, ormai, in una provincia di Ferrara sonnacchiosa, bisogna recarsi nel luogo cult della trasgressione e del divertimento : il Sexy Disco Armony di Bondeno dove regna dal 1991 la “diavolita” Renza Bulgarelli unitamente alle quotate star del panorama adult entertainment italico che si alternano in settimana. Tutti ne stanno parlando perchè da qui sono passati i personaggi più famosi del mondo a luci rosse: ora però è tempo di stappare lo champagne per festeggiare un successo che dura ininterrottamente da ben 33 anni". Oggi e domani sono le date scelte per celebrare un fastoso party di compleanno. All’Armony si sono esibite tutte le grandi celebrità del mondo a tripla X come la mai dimenticata Moana Pozzi, nonchè “Cicciolina” ( alias Ilona Staller), Selen (proprio in questi giorni la state ammirando all’Isola dei famosi su Canale 5 Mediaset) . Lo staff del locale ha convocato il meglio del panorama adult italico : Amandha Fox la Venere polacca ( madrina delle due serate e ferrarese d’adozione ) reduce dal clamoroso successo del calendario 2024 sulla sicurezza stradale , Lisa Amane la hollywoodiana star della Pink’o ( la più famosa casa di produzione italiana di film a luci rosse ), Chanel 27 (scoperta dal guru Riccardo Schicchi) insieme alla sexy star Kenia Bandi. Le doppie serate prevedono come sempre live show e divertimento con tante ragazze e gli strip delle quattro protagoniste, nonchè la cena su prenotazione . Per informazioni sul party di compleanno si può visitare il sito dell’Armony oppure telefonare al 348 3124220.