‘L’Art di Ferrara’ ai nastri Il mercatino prende il via, così cambia la viabilità

Prenderà il via oggi il calendario 2023 del mercatino creativo ‘L’Art di Ferrara’ in programma ogni prima domenica del mese (eccetto nel periodo estivo) nell’area del percorso ciclo-pedonale dei “Giardini 20 e 29 Maggio 2012” a Ferrara. Queste le date: oggi, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre. Per consentirne lo svolgimento, in queste date, dalle 8 alle 20, nel percorso pedonale affiancato da pista ciclabile di viale Cavour, tra via Spadari e largo Castello (area dei ‘Giardini 20 e 29 Maggio 2012’), sarà in vigore il divieto di transito a tutti i veicoli comprese le biciclette. Nel tratto interessato la conduzione delle biciclette sarà consentita esclusivamente a mano.