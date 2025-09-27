L’Arte che cura, l’iniziativa tra musica, neuroscienze, pittura e comunità

Non solo bellezza, ma un potente strumento di cura e conoscenza. L’arte si svelerà in tutte le sue potenzialità oggi, dalle 16.30 alle 19 nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management di Unife (via Voltapaletto, 11), con l’evento “L’Arte che cura, l’Arte che insegna”, un incontro interattivo promosso dal professor Paolo Zamboni (foto). L’iniziativa, che si inserisce nel programma di “Aspettando la notte dei ricercatori e oltre”, è aperta a tutte e a tutti, anche ai non esperti, e propone un’esperienza coinvolgente che unisce neuroscienze, musica, pittura e partecipazione attiva. Attraverso un laboratorio di Visual thinking strategies, i partecipanti analizzeranno e commenteranno insieme opere d’arte, attivando aree neurali legate al rilassamento e al benessere: la dimostrazione concreta di come l’arte possa agire come terapia. Si approfondirà inoltre il legame tra musica e malattie neurologiche grazie a filmati e testimonianze dirette. Momento clou sarà il “Processo popolare” dedicato al celebre affresco michelangiolesco “La creazione di Adamo”, in cui il pubblico voterà tramite app la tesi più convincente”. A completare il pomeriggio, due interventi che intrecciano arte, medicina e territorio: uno sulla rappresentazione del gozzo nell’arte e uno su un episodio miracoloso raffigurato in una chiesa ferrarese.