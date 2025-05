L’arte contro la violenza, la lezione ai ragazzi. In cattedra all’Apollo ci sarà Gino Cecchettin

"Il rumore dell’arte contro la violenza: educare, creare, cambiare". Si tratta dell’appuntamento in programma mercoledì 4 giugno a partire dalle 9 al cinema Apollo di Ferrara, organizzato dall’I.I.S. ‘ N. Copernico-A. Carpeggiani’. L’incontro avrà come ospiti Gino Cecchettin, Presidente della Fondazione ‘Giulia Cecchettin’, che presenterà il libro ‘Cara Giulia’, e la giornalista di Radio 24-Il Sole 24ore, Livia Zancaner, che presenterà il libro ‘In trappola’. L’occasione sarà un momento di riflessione e di confronto sul tema del femminicidio, che vedrà convolti oltre 500 alunni e alunne dell’istituto. Nel corso della mattinata dopo il saluto del dirigente scolastico Francesco Borciani e autorità, si alterneranno momenti dedicati alla lettura e alla musica, che avranno come protagonisti gli dell’istituto e i ragazzi del gruppo musicale ‘The New Poets’, guidati dal docente Marco Toscano. La classe 5^X presenterà il risultato di un percorso di ricerca, ovvero, un’analisi sull’efficacia dell’insegnamento di ‘educazione civica e contrasto alla violenza di genere’. Da alcuni anni, l’I.I.S. ‘N. Copernico-A. Carpeggiani’ promuove questa disciplina, offrendo a docenti, studenti e studentesse l’opportunità di approfondire temi fondamentali legati alla parità, al rispetto reciproco e alla prevenzione della violenza. m.t.