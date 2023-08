L’arte culinaria è servita Torna la fiera dell’Assunta Quattro giorni di festa

La cucina ferrarese in tutte le sue declinazioni è servita per la soddisfazione dei buongustai. Torna con quattro serate di festa, specialità gastronomiche tipiche e divertimento l’Antica Fiera dell’Assunta a Viconovo, a pochi chilometri da Ferrara. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Viconovo Aps in collaborazione con la Parrocchia di Viconovo, che si svolgerà da domani a martedì 15 agosto, è tra le fiere paesane più antiche del territorio ferrarese, e tra le poche rimaste, legate alla religiosità legate alle tradizioni della campagna. Previsto un ricco programma di spettacoli. Si inizia sdomani alle 21 con lo spettacolo del duo Pat & Gabry, si prosegue domenica 13 agosto con lo show di Andrea Poltronieri (Poltro) dalle 21.30.

Il programma musicale continua poi lunedì 14 agosto con l’esibizione della Deluxe Band che intratterrà i presenti con i migliori successi degli anni ’70, ’80, ’90. Ricco programma per la giornata finale di martedì 15, giorno di Ferragosto e festività dell’Assunzione. Si parte alle 18.30 con la messa solenne in onore della Patrona con a seguire una suggestiva processione per le vie del paese. Dalle 21 musica con il duo Jambo & Roxy. Alle 23.30 gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Nelle serate del 12,13 e 14 agosto sarà in funzione dalle 19.30 lo stand gastronomico con le specialità della cucina ferrarese. Martedì 15 agosto dalle ore 20.00 si svolgerà una cena a buffet con piatti per tutti i gusti.

Tutte le sere saranno in funzione la pesca di beneficenza con ricchi premi e il punto aperitivichiringuito. Saranno presenti anche le bancarelle di creativi e hobbysti. Per qualsiasi informazione e per prenotare un tavolo allo stand gastronomico è possibile chiamare il numero 350 1287284. Per ulteriori informazioni si rimanda ai canali social della Pro Loco Viconovo Aps @viconovofe.