L’arte del profumo, una storia all’Ariostea Protagonista la docente

Ripercorrerà la storia dell’arte del profumo tra ‘400 e ‘500 la conferenza di Chiara Beatrice Vicentini, docente di Storia della Farmacia e del Farmaco all’Università di Ferrara, in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). L’incontro a cura del Garden Club Ferrara sarà aperto da un saluto di Mirna Bonazza, responsabile U.O. Biblioteche del Comune di Ferrara e sarà introdotto dalla presidente del Garden Club Paola Roncarati. La conferenza potrà essere seguita anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.