L’arte di Boldini tra le pagine in sala Rossetti

‘Dentro Boldini: invenzione, tecnica, conservazione’ è il titolo della conferenza prevista per oggi alle 17 in sala Rossetti (palazzo dei Diamanti) in occasione della recente uscita del volume Giovanni Boldini. Il processo creativo di Gianluca Poldi e Fabio Frezzato, con contributi di Francesca Dini, Arianna Splendore e Francesca Lo Russo (edito da Antiga Edizioni e Bottegantica, 2023). L’incontro offre la possibilità di addentrarsi nell’opera di uno dei più grandi artisti ferraresi della modernità.