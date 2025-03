L’arte di crescere al teatro De Micheli . Il laboratorio apre le porte ai giovani

Il palcoscenico del Teatro De Micheli di Copparo si prepara ad accogliere i giovani e giovanissimi partecipanti del laboratorio teatrale ’L’arte di crescere’, un’opportunità unica per giocare, imparare, esprimersi e socializzare. Il ciclo di dieci appuntamenti, iniziato il 30 gennaio con cadenza settimanale, giunge ora al momento più atteso: la restituzione scenica del lavoro svolto. Il laboratorio si suddivide in due sezioni, ognuna delle quali porterà in scena uno spettacolo che rappresenta l’intenso percorso artistico ed emotivo condotto: ’L’Arte di crescere for teens’ presenta “La consapevolezza di essere unici” oggi alle 18.30, “L’Arte di Crescere for kids” propone “Il teatro a modo nostro” domani alle 18.30. L’ingresso a teatro è libero su invito per genitori, parenti e amici.

L’iniziativa,ð 0532 864633.