L’arte diventa urbana, torna il Festival Manufactory

COMACCHIO

Tornerà domani a Comacchio, il Festival Manufactory, che giungerà alla sua quarta edizione. L’iniziativa, nata nel 2018 dall’idea di Riccardo Buonafede in collaborazione con l’associazione Spazio Marconi, punta alla valorizzazione e alla tutela dell’arte urbana presente sul territorio comunale. Negli anni, l’evento ha visto approdare artisti da tutto il mondo a Comacchio, che hanno contribuito all’arricchimento del patrimonio artistico. In questa quarta edizione che vede collaborare Spazio Marconi e Comune di Comacchio, due sono gli interventi previsti: uno sarà realizzato (dal 3 al 7 aprile) presso la torretta ubicata in via Resistenza; l’artista sarà Giorgio Bartocci, di origine marchigiana, migrato verso Milano: i suoi dipinti spesso lo portano all’estero. L’altro interesserà la parete di un edificio residenziale al Quartiere Raibosola in via Scirocca, cu cui opererà (dal 5 all’11 aprile) l’artista piemontese Fabio Petani, i cui lavori sono apprezzati a livello internazionale. Dunque, sta tornando l’opera di riqualificazione urbana e di socialità condivisa che vede collaborare Spazio Marconi, il Comune di Comacchio e altri sostenitori dell’evento.