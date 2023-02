L’arte in sette metri La più piccola galleria aperta 24 ore su 24

Cos’è ‘7MQ’? Nulla di diverso da quello che si legge. È un piccolo spazio, di appena 7 metri quadri. Senza alcuna approssimazione. Si tratta della più piccola galleria d’arte d’Europa: si trova a Ferrara, in via Garibaldi 22. L’idea è dell’artista ferrarese Giorgio Cattani, che, da direttore del Laboratorium Art Gallery di Villa Gulinelli, ha pensato a uno spazio innovativo per artisti emergenti, ma anche per artisti esperti alla ricerca di nuove modalità di fruizione. Sì, perché 7MQ è costruita su un paradosso: è una galleria in cui non si entra. In realtà, siccome "la ciclicità nell’arte è il motore dell’arte stessa", la piccola galleria vuole citare, a modo suo, un’iniziativa nata a Roma, negli anni Novanta: ‘Edicola Notte’, galleria anch’essa di 7 metri quadri. Uno spazio non calpestabile di libera fruizione.

A Ferrara, così come a Trastevere, ci si può soltanto affacciare alla vetrina. Tanto basta per ammirare le poche opere (a volte soltanto una), che di volta in volta vengono esposte. Insomma, una galleria chiusa, eppure aperta 24 ore su 24, che per volontà espressa da Cattani "non si avvalora e non si avvalorerà dell’aiuto delle istituzioni". Non è snobismo, anzi, è un messaggio per i giovani artisti: "diamo il segnale che la scommessa va fatta a pelle nuda". La prossima mostra, che inaugura sabato (allestita fino al 7 marzo), è dedicata a un contemporaneo nato a Bondeno nel 1946: Gianni Cestari. Il titolo, ‘Floralis Canticum’, richiama il tema della natura: "Cestari – commenta Cattani – è legato all’ambiente floreale, in cui la natura fa sì, gradevoli fioriture e piante che curano, ma anche piante che intossicano: è una madre benevola e una matrigna cattiva". Due aspetti che vengono rappresentati da Cestari con grandi fiori (o dettagli di fiori: al centro, il petalo) alla Monet e da un elemento scultoreo, immagine di una pianta carnivora. "Fiori senza nome – come scrive la co-curatrice, Francesca Boari – senza tempo e senza alcuno spazio certo su cui posare o riposare".

Francesco Franchella