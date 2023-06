L’arte? Un ‘Cestino vuoto’

Si chiama Nicoló Castaldini, è di Ferrara, ha frequentato il liceo artistico a Milano. Fa parte, anzi, ha lanciato un progetto piuttosto singolare che sta raccogliendo ampi consensi tra i giovani. Un progetto che mette il luce anche il lato ’buono’ dei social che non sono solo vuoti messaggini tra ’mi piace’ e non ’mi piace’. Si chiama Mt Trashcan (Cestino Vuoto), si tratta di una galleria d’arte virtuale attualmente presente proprio sui social – instagram e tik tok –, uno spazio espositivo che ha una mission ben precisa.

L’obiettivo del progetto – che ha come ideatori oltre a Nicoló altri tre ragazzi di Milano che hanno condiviso insieme gli anni tra i banchi al liceo artistico di Brera (Milano) coltivando la passione e l’interesse per l’arte –, è quello di mettere in luce gli artisti giovani e la loro visione, visione dell’arte, della creazione e magari anche della vita. Perché MT Trashcan? A spiegare la scintilla che ha dato vita all’idea e quelli che sono gli obiettivi sono gli stessi Nicoló Castaldini, Leonardo Occhipinti, Wishva Meddawatta e Jago Bertolini, i quattro giovani di Brera. "MT è la sintesi fonetica della parola inglese Empty (vuoto). Il ‘cestino vuoto’ è l’immagine simbolo della nostra filosofia ovvero quella di “non scartare nulla” per questo ci impegniamo nella valorizzazione dei talenti nascosti permettendogli di comunicare al meglio la loro arte". Un’idea che vuole essere una vetrina per l’arte e che soprattutto concorre a sfatare un luogo assai comune, che i giovani usino solo la faccia sbagliata dei Social. @mt_virtualgallery: pagina instagram.