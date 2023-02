L’artista del capello vola a Milano "A fianco dei big del settore"

Un parrucchiere comacchiese è tra i protagonisti della Milano Fashion Week, l’evento che si chiude oggi. Si tratta di Giuseppe Mezzogori da 22 anni nel settore e da 15 anni titolare del salone di bellezza ‘Gli artisti parrucchieri’ di Porto Garibaldi nella figura stilistica di hair-dresser, affiancato dal fratello Leonardo Mezzogori, specializzato nel settore tecnicostilistico. Mezzogori sta partecipando al prestigioso appuntamento milanese, curando le acconciature delle modelle che sfileranno in passerella per conto dell’azienda leader nella cosmesi Wella, assieme al team ‘The Best Club’ nel quale ricopre il ruolo di stilista da tre anni e di coordinatore del polo di Bologna da ormai dieci, nell’ambito della formazione a livello nazionale. Il gruppo ‘The Best Club’ ha l’obiettivo di sostenere i clienti con una formazione completa per elevare le competenze e accrescere la professionalità attraverso due innovativi metodi, Shade Code per il metodo colore e Shape Code per il metodo taglio "La Milano Fashion Week – dice lo stylist – è considerata l’olimpo per chi lavora nel settore ed avere la possibilità di interfacciarmi con i big del settore, acconciando in backstage modelle dei più prestigiosi brand dell’haute couture, è il raggiungimento di un obiettivo molto importante".

v. f.