L’artista-imprenditore con il Delta nel cuore

Una vita spesa sognando di poter realizzare qualcosa di grande e quel sogno è diventato in molti casi realtà. E’ la storia di Antonio Romagnoli, 53 anni ferrarese, ed oggi comacchiese di adozione, con un passato ricchissimo ed un futuro, con tante premesse, perché lo sia altrettanto. Trascorsi anche all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Ferrara, lavorando per loro a Ginevra al Cern per la ricerca Nucleare, partecipando alla costruzione di un esperimento per studiare l’Espansione dell’universo, ma anche responsabile della comunicazione alla Berco, col primo Mec e quella passione per divulgare un messaggio. La creazione di un’agenzia pubblicitaria con lavori per Mobil Oil ed Esso, l’entusiasmo e la caduta per una strana serie di motivi. "La cosa più preziosa che può perdere un imprenditore penso sia la dignità – dice – non è mai qualcosa di materiale, io non l’ho persa e mi son trovato solo. La più grande lezione di vita che abbia mai vissuto, un segno indelebile nell’anima e si hanno davanti due strade, mollare o riprovarci. Per me riprovarci era l’unica via, non potevo rinunciare ad un sogno". Ed ancora con la fotografia realizzando servizi fotografici per tante aziende, la passione per l’ambiente con la creazione del progetto denominato Birdfeeding school, in tante scuole italiane, la partecipazione alla trasmissione "Geo e Geo" creando il Birdfeeding. La voglia di far conoscere il Delta in modo originale dando vita ad escursioni in jeep 4 x 4 nel Parco con "Delta Safari" apprezzatissimi. Nel 2017 la creazione del simbolo denominato Croce Guardiana Del Delta Po, divenuto ormai l’emblema di fatto del Delta Antico, fino alla creazione dell’Amaro Deltantico, fatto con erbe vallive un liquore, che porta il Delta nel Mondo. Infine da un’antica ricetta del 1860, con qualche aggiustamento nasce Amaro Estense l’Amaro. E’ Antonio ha ancora tante idee da realizzare, ma le svelerà nel futuro.

cla.casta.