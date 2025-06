"L’Ascensione è la salita al cielo di Gesù uomo, attratto dal Padre"

Dell’ascensione di Gesù, Luca ci ha lasciato due versioni: la prima alla conclusione del vangelo (24,50-53) e l’altra all’inizio degli Atti degli Apostoli (1,6-11). Le due versioni differiscono, ma rispettano la funzione di esprimere due eventi salvifici. Negli Atti, infatti, la domanda sulla instaurazione del regno di Dio evidenzia un’opera incompiuta e prospetta la missione degli Apostoli. La conclusione del vangelo, invece, testimonia che i discepoli hanno riconosciuto Gesù come vero Dio e Signore, dignità che nel racconto delle tentazioni Satana cercava di attribuirsi (cfr. Lc 4,7-8). La loro confessione rivela che Gesù è la buona notizia per l’umanità, essendone il salvatore, annunciato alla nascita dagli angeli ai pastori (cfr. Lc 2,10).

Per la sua funzione salvifica l’inizio degli Atti designa nell’ascensione una separazione inaspettata e disarmante. Gli Apostoli sono sconcertati perché rimangono soli, ma sono anche determinati a rimanere uniti a Gesù, obbedendo all’ordine di restare a Gerusalemme per ricevere quell’energia spirituale, come dono dello Spirito Santo, che consentirà loro di portare a termine la missione di salvezza, compiuta da Gesù con la sua morte e risurrezione. La conclusione del vangelo di Luca dimostra, invece, che l’umanità, interpretata dalla condotta degli Apostoli, vive già la comunione con Dio nella più grande gioia di aver colto il senso della propria vocazione.

La permanenza ininterrotta nel tempio e la lode elevata a Dio sono una forma esemplare di vita eterna, senso effettivo della dignità dell’uomo, elevato a vivere nel tempio come in un nuovo paradiso, da cui non si allontanerà mai più per la vittoria di Gesù Cristo sul seduttore dell’uomo. La benedizione, donata agli Apostoli con un gesto di stile liturgico, si inserisce nella tradizione, in cui i patriarchi al termine della vita trasmettevano ai discendenti il patrimonio spirituale della loro fedeltà a Dio e, se avessero seguito il loro esempio, la certezza della sua protezione.

L’elemento comune dei due modi di comprendere l’evento dell’Ascensione è la salita al cielo di Gesù uomo, attratto dal Padre e riconosciuto degno di stare con lui per essere stato suo servo fedele nel redimere ogni uomo dalla schiavitù del peccato. Le due versioni fanno emergere anche l’obbedienza degli Apostoli. Essi attendono in preghiera, assieme ai discepoli con le donne e la Vergine Maria, lo Spirito Santo per ricevere quella forza divina necessaria per annunciare al mondo la bella notizia che l’uomo è destinato alla comunione con Dio grazie al sacrificio di Gesù.

P. Tiziano Pegoraro rci