L’ascesa e il declino di Corrado Ardizzoni. Una brillante carriera spezzata dalla guerra

L’INARRESTABILE SOGNO

SULLE DUE RUOTE

UNA CARRIERA SPEZZATA

DALLA GUERRA

A Cento, c’è un velodromo, porta il nome di Corrado Ardizzoni.

A Cento, Corrado Ardizzoni non è solo un nome: è un modello a cui ispirarsi. Fu un grande sportivo, che rivoluzionò il ciclismo emiliano, e una delle stelle del ‘900. Nacque il 23 febbraio del 1916 e iniziò la sua carriera a 16 anni in sella ad una bicicletta vecchia ed arrugginita, grazie a una sfida lanciata ad alcuni tra i migliori ciclisti dell’epoca. Arrivano le vittorie inaspettate e, nonostante la giovane età, si ritrova su tutti i giornali, grazie alle sue doti di ciclista completo, veloce e resistente. Nel 1934 si fa notare a Galliera, Stuffione, Pilastri, XII Morelli, Buonacompra e Crevalcore. A Ferrara, in una gara individuale a cronometro, distacca il secondo classificato di sette minuti. Ritenuto un diamante del ciclismo, non poteva che rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Berlino nel 1936 e ai Mondiali di Valkenburg nel 1938. Dai giornalisti dell’epoca viene definito “uno degli elementi più promettenti del nostro ciclismo giovanile”. La carriera è all’apice ma l’ombra della guerra sta per calare sull’Europa, viene chiamato alle armi dal Regime. Corrado deve dire addio ai suoi sogni. Riuscirà a tornare sano e salvo, ma il suo momento di gloria è terminato, il suo nome non risuona più, nonostante il rientro in pista.