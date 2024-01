Lascia la tabaccheria dopo 45 anni: "Mi chiamavano il mago del lotto"

Giuseppe Gatti, lo storico tabaccaio della piazza, dopo 45 anni anni di ininterrotto servizio, lascia ‘le bionde’ e va in pensione. Ha 85 anni ma è stato difficile convincersi di abbassare la saracinesca sebbene sia consapevole che sia davvero arrivata l’ora di dedicarsi alla sue passioni del tempo libero, ovvero ai viaggi, allo sport di cui sa tutto, alle chiacchierate con gli amici di cui è maestro. E’ uno dei lettori più fedeli de ‘Il Resto del Carlino’, il giornale che ha sempre in mano e con il quale era solito accogliere, confrontandosi sulle notizie del giorno, chiunque entrasse in tabaccheria. Con l’inizio del nuovo anno infatti ha venduto la tabaccheria di via Turati, accanto al Municipio che fino a quattro anni fa aveva in piazza Garibaldi, dall’altro lato, ma sempre accanto a palazzo municipale. "Mi sono commosso quando ho firmato l’atto di vendita della tabaccheria – ammette -. L’ho venduta ad una signora credo originaria del Perù. Non so quando aprirà. Sta facendo tutti i corsi necessari per imparare le parti tecniche. Oggi è tutto informatizzato ed è complesso. Sta imparando. Poi partirà". Gatti infatti è sempre stato uno uno dei tabaccai più tecnologici conosciuti nella zona. Non ha mai perso un colpo. Sapeva sempre e risolveva tutto. Ha sempre sostenuto infatti che "oggi i servizi telematici e i pagamenti che offre ogni tabaccheria, sono ben altro che vendere pacchetti di sigarette e caramelle e occorre essere evoluti ed aggiornati". Quale è il bilancio di questi anni? "Sono stati quarantacinque anni bellissimi e favolosi – dice -. Ho fatto un lavoro che mi è piaciuto tanto, al servizio della gente di Bondeno che ancora mi stima e mia ama". Giuseppe Gatti è stato definito e riconosciuto come il ‘Il mago del Lotto’. Quale è stato il momento più bello? "La cosa più bella è avvenuta nel 1994 – risponde - quando ho tirato fuori i ‘Numeri della Merla’, individuandoli ne 3,28 e 76 e Bondeno è diventata milionaria. 192 famiglie hanno vinto parecchi milioni di lire per un totale di quasi un miliardo delle vecchie lire. C’è stato chi ha vinto 20 milioni, altri molti di più. Chi aveva giocato 10 mila lire ha vinto 45 milioni di lire. Nei giorni della Merla, le giornate più fredde di fine gennaio, sono andato a vedere la Smorfia e ne è uscito un terno secco sulla ruota di Milano. E’ ancora nella memoria della gente di Bondeno e nel mio cuore, insieme ad una vita dedicata a quello che per me è stato il lavoro il più bello del mondo".

Claudia Fortini