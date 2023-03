Lascia un biglietto e fugge Trovata e salvata a Cento

CENTO

Ci sono azioni importanti e silenziose che però possono fare la differenza e salvare delle vite. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi grazie all’occhio vigile dei militari dell’Arma. Attenzione e interventi che oltre a scongiurare gesti estremi, hanno permesso di portare alla luce situazioni particolari che dovranno essere affrontate anche dalle istituzioni. E’ la storia di una donna centese di 40 anni e del suo grido d’aiuto. Intorno alla mezzanotte, qualche giorni fa appunto, la guardia giurata dell’ospedale di Bentivoglio ha scoperto un bigliettino con frasi che hanno fatto subito pensare a una situazione potenzialmente pericolosa: di una persona con intenti suicidi. Era scritto da una donna centese, la quale sembra non avere una dimora fissa, che vivrebbe in auto.

La guardia giurata ha subito dato l’allarme al Comando dei carabinieri di Molinella. Da qui si è attivata la rete delle comunicazioni per cercare di localizzare la donna, quarant’anni circa. I militari hanno diramato la segnalazione a Cento: anche qui sono state convogliate tutte le informazioni utili per individuare dove la donna fosse andata.

A ritrovarla, per fortuna, è stato proprio l’occhio attento di un carabiniere di Cento che, una volta libero dal suo turno di lavoro notturno, grazie a una buona memoria, ha notato proprio quell’auto indicata nelle ricerche, riuscendo così a individuare la donna.

E’ poi riuscito a costruire un dialogo con lei e ad accompagnarla in caserma per un primo ristoro. Per tranquillizzarla. La quarantenne è poi stata affidata alle cure dei medici dell’ ospedale, sempre con al fianco il carabiniere che era riuscito cogliere la sua fiducia. E così, nono solo stato scongiurato un gesto estremo, ma anche iniziato a porre l’attenzione su una situazione al limite. Probabilmente quel biglietto era la ricerca di aiuto di una donna in seria difficoltà e che, pare, avesse già mostrato più volte il suo forte disagio, non solo economico ma anche psicologico. Dovuti, chissà, anche a problemi di salute conseguenti la sua condizione. Una vicenda che meriterebbe di essere presa in considerazione. Qualche giorno dopo, invece, ancora una volta, l’occhio attento stavolta dei militari di una pattuglia dei carabinieri di Cento, hanno notato una minore in prossimità di un ponte, con un atteggiamento che li ha insospettiti. I militari dell’Arma si sono avvicinati, anche stavolta, scongiurando il peggio, portando la ragazza in ospedale e allertando i colleghi del Comando di Molinella facendo emergere un’altra situazione complicata.

Laura Guerra