’Lasciamoli giocare’ con Fism. Progetto educativo innovativo

Un nuovo e innovativo progetto distrettuale di Fism Ferrara dedicato a tutte le realtà educative della propria zona sud-est: ’Lasciamoli giocare: il Lavoro Aperto come opportunità di cambiamento’. Un modo diverso di convivere nella scuola dell’infanzia dove i bambini sono i veri protagonisti. "L’iniziativa si pone come obiettivo quello di ripensare il modo in cui i bambini apprendono, dando priorità al gioco come veicolo fondamentale per lo sviluppo e l’autoapprendimento", spiega Luca Grassi, coordinatore pedagogico Fism.

"Questo progetto è un percorso che mette in discussione il proprio vissuto pedagogico ed emozionale", continua Grassi. L’intera comunità educativa, inclusi insegnanti, educatori e genitori, è coinvolta attivamente in questo percorso innovativo. Il coinvolgimento dei genitori in particolare è cruciale, e per questo motivo è stato organizzato un evento dedicato: il “Seminario sul gioco”, che si terrà oggi. Condotto dalla dottoressa Beatrice Vitali, pedagogista che attualmente lavora presso la Fondazione Gualandi a Bologna, la sessione sarà un’opportunità per i genitori di comprendere a fondo il valore del gioco e di come esso sia centrale nel percorso di crescita dei loro figli. Per le iscrizioni consultare il sito www.fismferrara.it.