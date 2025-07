Lasciato morire di overdose. L’amico rinviato a giudizio

Il 50enne nigeriano Victor Chukwuyekwu Obileme dovrà rispondere davanti alla corte d’Assise di quel corpo abbandonato lungo l’Adriatica con in pancia quasi mezzo chilo di eroina. È quanto ha stabilito ieri mattina dal gup al termine dell’udienza preliminare, che è stata in pratica ’ripetuta’ perché il processo è di fatto ripartito dall’inizio, arrivando allo stesso esito del maggio 2024. Grazie alla segnalazione dell’avvocato difensore Giovanni Sorgato, il gup si era infatti accorto che i documenti non erano stati tradotti in inglese e, quindi, Obileme non aveva potuto comprendere le accuse nei suoi confronti. Dopo aver provveduto a una ’correzione di rotta’, il giudice, conclusa la discussione, ha disposto di nuovo per il rinvio a giudizio dello straniero, imputato dell’omicidio volontario del connazionale Solomon Okocha, un imbianchino incensurato di 33 anni. L’accusa della quale deve rispondere è pesante. Secondo il quadro accusatorio, Obileme avrebbe incaricato Okocha di trasportare 466 grammi di eroina suddivisa in 39 ovuli da Torino a Ferrara (sostanza che si sarebbe ‘trasformata’ in oltre 7.500 dosi da smerciare nelle piazze di spaccio). Il 10 marzo il 33enne ingerisce la droga e il giorno dopo arriva in città con il carico. Durante il trasporto, però, uno degli ovuli si rompe rilasciando circa sei grammi di eroina. Abbastanza per intossicare Okocha fino a ucciderlo. Il corriere inizia quasi subito a sentirsi male e, tra dolori lancinanti, alle 6.30 dell’11 marzo bussa alla porta di casa dell’imputato, dove aveva appuntamento per espellere la droga. Pur vedendolo stare male – è la tesi dell’accusa sostenuto dai pubblici ministeri Barbara Cavallo e Isabella Cavallari –, il 50enne avrebbe evitato di chiamare i soccorsi, provocando così il decesso del connazionale. Il tutto per evitare di mettere a rischio il proprio traffico. Dopodiché, Okocha viene scaricato sul ciglio della Statale, a Monestirolo. Secondo gli inquirenti, il 33enne sarebbe stato trasportato nel punto in cui è stato abbandonato quando ormai era già morto. Oltre al traffico di droga, la procura contesta quindi a Obileme di aver cagionato la morte del connazionale in due modi: sia commissionandogli il trasporto con quelle pericolose modalità che evitando di prestargli soccorso mentre era in evidente overdose.

m.r.