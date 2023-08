Lasciato in ospedale morto e con ferite: giallo a Ferrara, scatta l’inchiesta

Ferrara, 18 agosto 2023 – E’ stato lasciato nella camera calda dell’ospedale di Lagosanto quando ormai il suo cuore aveva cessato di battere. Erano le 6 di ieri mattina trascorse da una manciata di minuti. I sanitari lo hanno soccorso, ma ormai per lui non c’era più niente da fare.

A portarlo al nosocomio del Delta due uomini che poi sono risultati essere i suoi fratelli. La vittima, Abdenbi Chagdani, marocchino di quarant’anni che risiedeva a Fiscaglia, sembra fosse tornato da pochi giorni da un viaggio in Marocco e che soffrisse di una patologia che gli causava crisi acute. Ma sulla vicenda, il pubblico ministero di turno, Stefano Longhi, vuole vederci chiaro e disporrà nelle prossime ore l’autopsia, per capire le esatte cause del decesso. In un primo momento, peraltro, la scoperta di varie ecchimosi sul corpo e di tagli alle mani e ai piedi, nonché qualche escoriazione nella zona del collo, avevano fatto ipotizzare il coinvolgimento di terze persone.

Da una successiva ispezione cadaverica, sembra che alcuni ematomi risalgono a un po’ di tempo fa, mentre sulle ferite più recenti, non è escluso che possano essere state causate dalla crisi che l’uomo avrebbe avuto nell’abitazione dove viveva, probabilmente nella notte tra mercoledì e ieri. O comunque nelle prime ore di ieri, considerando che poco dopo le 6 il quarantenne è stato lasciato all’ospedale di Lagosanto. Proprio per togliere qualsiasi dubbio sul possibile coinvolgimento di terze persone nella morte di Chagdani, il pm Longhi ha deciso di disporre l’autopsia, tanto che nella tarda mattina di ieri, il corpo è stato trasferito dall’ospedale di Lagosanto alla camera mortuaria del Sant’Anna di Cona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, emersi anche dal racconto dai fratelli della vittima, il quarantenne era rientrato dal Marocco a Fiscaglia, dove vive stabilmente, da una ventina di giorni. Poi la crisi nella notte tra mercoledì e ieri e la successiva decisione dei fratelli di trasportarlo al pronto soccorso. Ma per lui, una volta giunto in pronto soccorso, ormai non c’era più nulla fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere. Resta da capire come si è provocato le escoriazioni alle mani e ai piedi e le ferite, apparentemente superficiali, che gli sono state riscontrate al collo.

Proprio per questo, quindi, il magistrato ha disposto l’esecuzione dell’autopsia che avverrà nei prossimi giorni: quelle abrasioni superficiali possono essere state causate dalle conseguenze della crisi dovuta alla malattia? Oppure sono state causate da una terza persona, magari al culmine di una lite? E quanto possono avere a che fare con il decesso avvenuto di lì a poco? Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Comacchio.