"Lascio ’Ferrara Cambia’. Con la Lega da autonomo"

Dopo l’esperienza in consiglio comunale nel gruppo ‘Ferrara Cambia’, Massimiliano Guerzoni ha annunciato che alle prossime elezioni amministrative si candiderà nella lista della Lega a sostegno di Alan Fabbri, ma come indipendente. Ed è proprio di questo primo mandato e delle aspirazioni per il futuro che Guerzoni ci ha parlato.

Come è stata la sua prima esperienza da consigliere comunale? Cosa ricorda con maggiore soddisfazione di questo percorso?

"A tratti eccezionale, a tratti meno, ma comunque molto bella. Ho sentito spesso dire che è una cosa che possono fare tutti, ed è vero, lo consiglio per comprendere le dinamiche della politica. Sono stati anni di apprendistato che mi hanno lasciato un ricco bagaglio, e ho capito che si può fare del bene anche con poco. Le soddisfazioni sono state tante, ma la più grande è stato il semaforo tra le vie Bologna, Buttifredo e Navigazione. Qualcuno mi disse che sarebbe stato impossibile, che provandoci per una vita non ci erano riusciti. La burocrazia è stata lunga, ma ce l’abbiamo fatta".

Nel 2019 si era candidato in una lista civica, ora invece sarà nelle liste della Lega. Cosa l’ha portata a fare questa scelta?

"È stato grazie al grande lavoro svolto nelle frazioni, insieme a Nicola Lodi, con cui ho creato un bel legame, oltre alla possibilità di continuare questo lavoro insieme a tante persone. Io sarò nella lista, ma come indipendente, non avrò la tessera del partito. Ho collaborato molto bene con il gruppo di Ferrara Cambia, sono stati anni intensi e di grande coesione, anche con tutti gli assessori".

In quali ambiti si impegnerà maggiormente e quali proposte presenterà con questa nuova candidatura?

"Gli ambiti sono molteplici: quando lavori in un Consiglio comunale e per una frazione si passa dal chiudere una buca all’asfaltare una piazza passando per il supporto delle persone tramite assistenza sociale. Io, in particolare, sento di poter fare qualcosa per le famiglie, i giovani e la vita nascente, portando avanti principi della fede cattolica".

Ha scritto che è stato il ritrovare la fede che l’ha portata a dedicarsi alla politica, vuole approfondire questo aspetto?

"Vengo da un percorso personale particolare: 14 anni fa ho ritrovato la fede e questo ha cambiato la mia vita, mi ha aiutato a vedere le persone come tali, non in base a etnia, religione, partito politico, oltre a vedere nella mia vita e nel mio operato come cattolico la ricerca del bene comune, il mettersi a disposizione dell’altro. Cerco di portare il mio essere cristiano nella politica. Tra le mie proposte c’è l’assessorato alla Famiglia, carica che ora è divisa tra due assessorati".