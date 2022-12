"L’ascolto di Maria, esempio per imparare a capire la nostra vita"

Il vangelo della solennità di Maria madre di Dio è la seconda parte di quello della notte di Natale. In questo modo la Chiesa ci invita a considerare il mistero del Natale all’interno della vita inseparabile che c’è tra una mamma e suo figlio, sin dalla vita intrauterina. Scientificamente, si dice che essi vivono ‘in simbiosi’. Ebbene, se il bambino e la madre sono in tale stato, allora si può intuire e comprendere il dogma di fede per il quale il mistero del Natale fa di Maria veramente la madre di Dio. Luca ci parla di Maria con la solita, delicatissima discrezione. La madre, dalla sua prospettiva divina, si presenta all’ombra del Figlio, eppure risplende della sua stessa luce. Il vangelo ci parla anzitutto di Gesù, ma sua madre viene citata per ben tre volte, circostanza che da regola esegetica non si può non evidenziare. L’annotazione più importante è senz’altro quella che Luca fa circa lo stupore di Maria, che si stacca dallo stupore generale che circonda la scena. Cioè, anche Maria ascolta tutte quelle parole (Lc 2,19) che giungono con i pastori a spiegare l’inaudito evento che la coinvolge. Si tratta infatti di parole che non solo meravigliano, ma che lei vuol custodire nel suo cuore, dentro di sé, meditandole. Che significa? Che quelle stesse parole che in altri suscitano solo stupore, in lei invece avviano un processo che la porta già a leggere dentro quello che sta accadendo. Il verbo custodire in greco non indica il semplice tenere a mente e ricordare: sottolinea anche la cura e l’attenzione, come quando si scruta qualcosa di molto prezioso tra le mani. Come dire: l’ascolto di Maria non è frettoloso, è qualcosa che si prolunga dentro di sé. Inoltre, il meditandole nel suo cuore suggerisce una custodia operativa, la capacità di creare i collegamenti giusti fra le cose che la riguardano. Ella cerca di cogliere la logica profonda che lega e muove le cose, la direzione che prendono, soprattutto di quelle che possono apparire agli occhi umani slegate o addirittura opposte fra loro. Infatti, a Maria quelle parole che proclamavano la gloria del suo bambino dovettero inizialmente stridere un po’ davanti alla sua realtà di carne avvolta in fasce e deposta in una mangiatoia, venuta al mondo con grande fatica e incertezza. Il Cristianesimo è la fede che si vive nella tensione fra dramma e gloria, grandezza e piccolezza, bellezza e povertà, gioia e sofferenza. L’ascolto sapiente di Maria è icona di come imparare a interpretare la nostra vita dentro il mistero di Dio.

Don Giacomo Falco Brini