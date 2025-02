L’asilo di Quartesana: "Contenzioso tra aziende, i lavori sono sospesi"

"Avevo promesso ai residenti che avremmo vigilato su ogni singolo cantiere Pnrr e così stiamo facendo. Purtroppo per problemi di contenzioso tra imprese, il cantiere dell’asilo di Quartesana, subirà un rallentamento e per qualche settimana i lavori saranno sospesi. Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi e per far ripartire al più presto i lavori per completare la nuova importante costruzione". Così l’assessore Francesca Savini, con delega al Pnrr, interviene sul tema dell’asilo di Quartesana, oggetto dell’attenzione dei residenti della frazione che nelle ultime settimane hanno interpellato l’assessore in merito alla situazione e all’avanzamento dell’opera. "Si tratta fortunatamente di un cantiere in buono stato di avanzamento che, nonostante questi ritardi potrà essere completato nei tempi utili. Per quanto riguarda la gru, punto di attenzione particolare per i cittadini, abbiamo già provveduto a farla mettere in sicurezza (togliendo il freno affinché la stessa non faccia resistenza in caso di vento forte ndr) e ci siamo attivati per ottenere la chiusura dei bracci e l’atterramento della struttura. Purtroppo essendoci attivo un contenzioso legale non è possibile per l’amministrazione intervenire direttamente nel cantiere. Tuttavia siamo attenti ad ogni passaggio e già giovedì (domani ndr) condivideremo la situazione con la cabina di regia istituita dalla prefettura per il monitoraggio dei cantieri Pnrr, affinchè tutti gli enti preposti pongano la massima attenzione alla questione".

La costruzione del nuovo nido di Quartesana rientra nella linea di intervento ‘Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione’ del Pnrr. I lavori sono stati aggiudicati il 20 giugno 2023 all’impresa Itaco Consorzio Stabile con sede a Loria (Treviso) con impresa esecutrice Costruzioni Lago per l’importo di 1.447.919 euro (lavori e progettazione). I lavori sono stati consegnati il 30 novembre 2023, come da programma Pnrr, sono stati interrotti per consentire le operazioni di bonifica bellica, ma poi, dalla primavera 2024, sono ripresi senza sosta e non sono mai stati sospesi, salvo i normali periodi tecnici di presa e indurimento dei getti in calcestruzzo. L’8 gennaio 2025 il Consorzio Stabile Itaco ha comunicato la risoluzione in danno del contratto di subappalto con la Cooperativa 2000 e il Comune, rilevato il palese mutamento della volontà dell’appaltatore, ha avviato il procedimento di revoca, informando tutti gli interessati, secondo le modalità previste dalla legge sul procedimento amministrativo. Il subappalto, infatti, rientra tra i normali fattori della produzione e tra gli strumenti di organizzazione dell’appaltatore, ma non riveste alcun rilievo nei confronti della stazione appaltante (Comune di Ferrara in questo caso).