L’assalto delle donne al municipio: "Lottarono per salvare i loro figli"

Giovani protagonisti della storia ricordando l’assalto delle donne al municipio di Bondeno del 18 febbraio 1945. E’ uno degli episodi salienti della Resistenza a Bondeno. Stesso luogo 80 anni dopo, ripercorrendo l’evento dalla voce degli studenti. E’ questa infatti la novità. "La novità assoluta di questa iniziativa – spiega Bracciano Lodi segretario dell’Anpi, ex sindaco e storico locale che ha curato molte pubblicazioni – è che tutto si svolgerà proprio il 18 febbraio che quest’anno cade di martedì, mentre 80 anni fa era di domenica. Alcuni ragazzi della terza media, interpreteranno alcuni personaggi reali, protagonisti di quella giornata straordinaria, proprio nel palazzo comunale ove quelle donne coraggiose esposero il tricolore sul balcone". Sono state invitate dall’amministrazione comunale e dall’Anpi, associazioni e autorità. "Le ‘Donne di Bondeno’ – ricorda Lodi - il 18 febbraio 1945 dettero seguito a una accesa protesta davanti e dentro al Municipio, manifestando contro la guerra e i rastrellamenti e contro la leva obbligatoria imposta ai loro figli" L’evento, seppur reinterpretato attraverso il racconto del cinema, è anche stato raccontato nel cortometraggio I figli non sono della guerra, realizzato nel 1956. A ottant’anni di distanza dai fatti, e precisamente il 18 febbraio alle 10, nella sala del Consiglio del Palazzo Municipale, si terrà una Conferenza storica dell’Avvenimento. Interverranno il sindaco Simone Saletti, l’assessore alla cultura Francesca Aria Poltronieri e il segretario Anpi di Bondeno Bracciano Lodi. Occhi e cuori sono puntati sulla rappresentazione teatrale che sarà messa in scena da alcuni ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado "T. Bonati" di Bondeno. Una giornata da ripercorrere. Il 18 febbraio 1945, un gruppo di donne bondenesi, guidate da alcune figure carismatiche come Silvana Lodi, organizzarono un’azione di protesta per impedire la deportazione dei giovani del paese. Le donne, insieme ad alcuni rivoltosi, si radunarono nella piazza principale di Bondeno e, dopo aver sfondato le porte del municipio, irruppero nel palazzo, prendendo il controllo degli uffici e distruggendo i registri di leva. I fatti hanno assunto un significato particolare nella storia della Resistenza italiana. Rappresentano un esempio di coraggio e di determinazione da parte delle donne, che hanno saputo farsi protagoniste attive nella lotta per la libertà. L’azione delle donne di Bondeno ha dimostrato come anche in un contesto di guerra e di difficoltà, la popolazione civile potesse organizzarsi.

Claudia Fortini