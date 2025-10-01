L’assassinio del militare di leva. Svolta dopo 38 anni e tre assoluzioni. Ergastolo a due ex carabinieri

Due ergastoli e la conferma di un’assoluzione. Ci sono voluti 38 anni e un paio d’ore di camera di consiglio per riscrivere l’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, 21enne studente universitario di Alfonsine, figlio di imprenditori dell’ortofrutta e carabiniere di leva a Bosco Mesola. Chi lo aveva rapito e ammazzato, aveva continuato a chiedere il riscatto alla famiglia ben sapendo che lui era già morto. Nel tardo pomeriggio di ieri la corte d’assise d’appello di Bologna ha inflitto due ergastoli ad altrettanti ex carabinieri all’epoca in servizio alla caserma di Alfonsine: il 60enne Orazio Tasca originario di Gela ma da tempo residente a Pavia (avvocato Luca Orsini); e il 61enne Angelo Del Dotto di Ascoli Piceno (avvocato Gianluca Silenzi). E ha confermato l’assoluzione di primo grado per il terzo imputato, il 69enne idraulico del paese Alfredo Tarroni (avvocato Andrea Maestri). Alla famiglia del defunto sono stati riconosciuti risarcimenti per un totale di due milioni di euro. Altri 30 mila euro all’Nsc (nuovo sindacato carabinieri, avvocato Maria Grazia Russo); e al ministero della Difesa (avvocato Uliana Casali). Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni. "Per noi non cambia niente – ha detto la mamma Rosanna –. Pier Paolo non c’è più ma si meritava di avere giustizia anche sulla terra. Era il nostro angelo".

Minguzzi era stato rapito e subito ucciso nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1987 mentre, in un periodo di licenza pasquale, rincasava dopo avere riaccompagnato la fidanzata. I suoi aguzzini lo avevano gettato nel Po di Volano legato a una pesante grata di metallo sradicata da un casolare abbandonato: il corpo era riaffiorato dalle limacciose acque l’uno maggio successivo. E ancora non lo sapeva nessuno: ma quando gli inquirenti, una volta individuata la cabina di Lido delle Nazioni, decisero di organizzare una trappola, il telefonista inspiegabilmente non si presentò.

Le indagini, aperte contro ignoti, erano state archiviate nel settembre 1996. Poi, a seguito di un esposto dei familiari (con gli avvocati Luca Canella, Paolo Cristofori, Elisa Fabbri), a gennaio 2018 la procura di Ravenna aveva riaperto il caso disponendo la riesumazione della salma: canalizzando i sospetti verso i tre imputati. Tutti assolti in primo grado il 22 giugno 2022 "per non avere commesso il fatto" a fronte di altrettante richieste di ergastolo in quello che nelle motivazioni fu descritto come un caso di lupara bianca "per ragioni tutt’ora sconosciute". Eppure gli elementi perlomeno suggestivi non erano mancati. Già 38 anni fa i giornali avevano pubblicato voci su un possibile legame investigativo tra il sequestro e la tentata estorsione a un altro imprenditore dell’ortofrutta, Contarini: 13 luglio 1987. Comparando le voci, la perizia ordinata dai giudici bolognesi, ha inquadrato Tasca con "un alto grado di compatibilità tra i profili vocali". E forse era proprio questo l’elemento che manca per riscrivere il caso.

Andrea Colombari