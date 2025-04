L’assassino di 41 anni. Campione di lotta. Compagna e figlioletta: "Lui? Un tranquillone"

All’anagrafe Mor N’Diaye, ma conosciuto da tutti come Jamie Mike Stewart, 41 anni, campione di MMA. Di origini senegalesi, nato a Genova, da genitori afroamericani, è stato adottato da una famiglia italiana fin da piccolissimo. O almeno questo è quanto si legge nella sua didascalia social. Residente a Campi Bisenzio insieme alla compagna italiana e alla figlia piccola, amante delle moto e delle arti marziali. I suoi primi passi sul ring li ha mossi nella sua città natale, a Genova, nella palestra A.S.D. X Uno Boxing, dove lo descrivono come una persona equilibrata.

"È venuto da noi prima della pandemia, intorno al 2017 – ricorda il suo ex maestro Mauro Salis – e ci è rimasto fino a qualche anno fa, poi si è trasferito e l’ho perso di vista. Una persona tranquilla, equilibrata, un atleta, sempre col sorriso". Poi il trasferimento a Firenze, dove si è costruito una famiglia. Qui ha iniziato a frequentare la Dog eat Dog, accademia di arti marziali in via del Romito, con cui ha combattutto anche a livello agonistico. Campione italiano di MMA nel 2022, l’ultimo suo combattimento di cui c’è traccia è nel dicembre 2023, a Lugano. Durante quel match, perso, il 41enne si sarebbe rotto le dita dei piedi a causa di un errore tecnico commesso sul ring, o meglio in cage.

Un infortunio che lo avrebbe costretto a fermarsi per un po’. In palestra, però, è da tempo che non mette più piede. Il suo allenatore, Marco Santi, si è trincerato nel silenzio non appena appresa la notizia dell’arresto, ma chi ha frequentato quella palestra insieme a lui lo descrive come "un tranquillone". Tra di loro, anche alcuni calcianti azzurri con cui condivide la passione per lo sport e la disciplina. Anche lui nell’ambiente della sicurezza, dalle prime ricostruzioni pare che lavorasse in un negozio di lusso in centro, come vigilante all’ingresso. Padre di una bambina piccola e in attesa della seconda figlia, viveva in una casa a Campi Bisenzio accanto alla famiglia della compagna incinta. In quelle quattro mura stava scontando gli arresti domiciliari, o almeno avrebbe dovuto, dopo che una decina di giorni fa aveva seminato il panico davanti allo Strizzi Garden, a Novoli. Dopo aver trascinato in auto un suo conoscente, ha puntato una scacciacani alla testa del buttafuori del locale. Quando la polizia lo ha fermato poco dopo, vicino al parco delle Cascine, ha trovato nella sua macchina 18 dosi di cocaina.

Tra le cose da accertare c’è quella legata alla conoscenza del senegalese con la sua vittima, Riccardo Perissi. Con il suo assassino – da lunedì in carcere all’Arginone –, la guardia giurata non aveva apparentemente nulla in comune, se non l’ambiente lavorativo. Amici e parenti escludono una conoscenza precedente, eppure i social dicono altro: i due a quanto pare si seguivano a vicenda. Perissi e N’Diaye erano partiti domenica sera da Firenze con destinazione Austria per un viaggio di piacere. Ma di là dal confine non ci sono mai arrivati. Il viaggio si è fermato molto prima, a Barberino del Mugello, nei pressi del Bilancino. Ad allarmare la famiglia Perissi è stata una telefonata della polizia domenica mattina, poi lunedì notte il tragico ritrovamento. Sotto choc l’amico da oltre vent’anni, nonché avvocato della famiglia Perissi, Andrea Vaiani. "Riccardo era un gran lavoratore. Un ragazzo tranquillo, non aveva mai avuto problemi con la legge. Alla notizia della morte a tutta la sua famiglia è cascato il mondo addosso. Ora vogliamo sapere la verità".