L’assegno della solidarietà Pioggia di euro per ‘Giulia’

Coop Alleanza 3.0: oltre 45mila euro a strutture e associazioni emiliano-romagnole per ricerca e cura oncologica. Nuovi macchinari per il Laboratorio di Terapie Cellulari Somatiche dell’Irst e una nuova tecnica chirurgica video-endoscopica nelle mastectomie. Sono solo due dei progetti di ricerca e cura oncologica resi possibili dalla generosità dei soci di Coop Alleanza 3.0, che hanno deciso di destinare a questo scopo i punti spesa della loro raccolta, poi convertiti in risorse economiche dalla Cooperativa. Dei 106mila euro raccolti in totale, a strutture e associazioni emiliano-romagnole ne vanno oltre 45 mila. A Ferrara sono destinati 5.000 euro, che andranno alla all’Associazione di Volontariato Giulia Odv. Visto il buon esito raggiunto, la raccolta è stata estesa anche all’anno in corso. Chi vuole contribuire donando parte dei punti della propria raccolta può farlo entro il 31 gennaio 2024. Sono molte le iniziative solidali che Coop Alleanza 3.0 promuove e realizza. Tra queste spicca, per merito e per partecipazione dei soci – oltre 100mila di loro hanno scelto di contribuire donando – la presenza nel catalogo della raccolta punti l’opzione di destinare questi ultimi per sostenere la ricerca e la cura oncologiche. Una scelta virtuosa, alla quale la Cooperativa si impegna a dare concretezza trasformando i punti donati dai soci in risorse economiche – nella misura di un euro ogni 50 punti raccolti – destinate ai soggetti che, sul territorio, quotidianamente si occupano di malattie oncologiche. Grazie a questa iniziativa, ieri, nella sede bolognese di Legacoop, il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello ha potuto consegnare a Raffaele Donini, Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, un assegno del valore simbolico di oltre 45mila euro. A tanto assomma, infatti, la cifra raccolta a livello regionale.