L’assemblea annuale dell’Avis. Calano donatori e donazioni

Domenica scorsa presso la sede associativa Avis di Jolanda di Savoia, si è tenuta l’assemblea di bilancio consultivo e preventivo. Quest’anno una buona affluenza di iscritti e non, per ascoltare e dare il proprio giudizio sull’andamento della sezione. Anche nel 2023 sfortunatamente sono calati sia donatori che donazioni (84 donatori effettivi con 168 donazioni), il presidente Frighi ha illustrato le iniziative programmate per quest’anno, tra le novità il coinvolgimento della scuola media a partecipare tramite un’iniziativa Avis al Meis, con grande soddisfazione.