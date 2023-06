L’assemblea di Coldiretti Fugaroli presidente "Voce a tutti i settori" Sezioni, tutti gli eletti

di Lauro Casoni

E’ Federico Fugaroli il nuovo presidente di Coldiretti Ferrara. Cinquantacinque anni, conduce una azienda agricola a Ferrara a destinazione frutticola e cerealicola, diplomato in agraria, laureato in economia aziendale all’Università Cà Foscari di Venezia. L’elezione è avvenuta per acclamazione da parte dei componenti l’assemblea provinciale dei soci di Coldiretti Ferrara. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Fugaroli - deve essere portare a compimento l’identità di sindacato imprenditoriale di filiera, dove il settore agricolo deve vedersi riconosciuta la propria importanza strategica: in primis la redditività per le imprese agricole, indispensabile per effettuare i necessari investimenti funzionali all’attività ed al miglioramento produttivo e commerciale. Dobbiamo innestare la cultura della programmazione e del controllo di gestione anche per le aziende agricole puntando sulle potenzialità del nostro agroalimentare Made in Italy. Dobbiamo avere la volontà e la capacità – ha proseguito – per costruire una vera squadra e dare rappresentanza a tutti i settori, potenziando Campagna Amica, il nostro punto di contatto e relazione con i cittadini, rafforzando la cultura del cibo sano e Made in Italy e contrastando le cattive politiche di comunicazione che propongono il cibo a basso costo e non controllato, il cibo costruito in laboratorio, il cibo che si richiama all’Italia senza aver nulla di nostrano e che drena sui mercati mondiali oltre 100 miliardi di euro all’anno ai nostri bilanci" I 20 presidenti delle sezioni territoriali e i tre rappresentanti dei movimenti che formano l’assemblea provinciale sono stati così chiamati ieri a determinare il numero dei consiglieri del Consiglio provinciale e la sua composizione per il quinquennio 2023 – 2028, oltre che eleggere il presidente provinciale in sostituzione di Floriano Tassinari, giunto al termine del proprio mandato e salutato con molto affetto da tutto il gruppo dirigente Coldiretti Ferrara alla presenza del prefetto rinaldo Argentieri, dell’assessore Matteo Fornasini e Francesco Colaiacovo in rappresentanza della Provincia. Di seguito i nuovi consiglieri di Coldiretti Ferrara: Argenta, Rino Crovetti; Berra, Francesco Gambarin; Bondeno, Alberto Padovani; Cento, Ruggero Govoni; CodigoroLagosanto, Maximiliano Schincaglia; Comacchio, Giampaolo Bassi; Copparo, Stefano Maestri; Ferrara 1, Marcello Piazzi; Ferrara 2, Filippo Pallara; Ferrara 3, Federico Fugaroli; FiscagliaJolanda, Michele Balbo; MesolaGoro, Luca Bellini; Ostellato, Antonio Ricci; Poggio Renatico, Moreno Frigati; PortomaggioreMasi Torello, Michele Oliviero; Ro Ferrarese, Jacopo Tasca; Tresignana, Luciano Guglielmo; Vigarano, Mery Zuppiroli e Voghiera, Carlo Ferrari. I presidenti di zona saranno per Bondeno Alberto Padovani; per Codigoro Luca Bellini; per Copparo Stefano Maestri; per Ferrara Filippo Pallara e per Portomaggiore Rino Crovetti. I presidenti di Donna Impresa Sabrina Zanelli: Giovani Stefano Bellini e pensionati senior Beatrice Tagliaferri.