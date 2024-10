L’assemblea nazionale di Conflavoro

Si è svolta giovedì 26 settembre a Roma, la IVX assemblea nazionale di Conflavoro PMI -confederazione datoriale con oltre 80.000 imprese italiane iscritte - che fa della politica del lavoro e della contrattualistica la sua mission aziendale. Il titolo dell’evento - “L’Italia chiamo’”- ci rimanda alle importanti tematiche affrontate alla presenza di numerosissimi esponenti del mondo della politica che, dopo un significativo intervento del Vice Presidente Matteo Salvini, si sono confrontati in un acceso dibattito. Le tematiche affrontate hanno coinvolto gli attuali problemi della nazione e la prossima legge di Bilancio - Finanziaria 2025. La delegazione dei rappresentanti di Conflavoro Ferrara hanno partecipato all’evento con grande interesse alle tematiche dibattute che, anche in ragione della loro rilevanza per la nostra città, saranno illustrate in una imminente conferenza stampa al pubblico.