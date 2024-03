L’assessore Kusiak in visita alla scuola di Gaibanella

A nome dell’amministrazione comunale, l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak ha incontrato don Graziano Donà e una rappresentanza delle insegnanti e dei genitori degli alunni della scuola d’infanzia Sant’Agnese di Gaibanella.

Attiva fin dagli anni Cinquanta sul territorio, attualmente la struttura ha all’attivo una scuola dell’infanzia e di doposcuola, oltre al servizio mensa interno, utilizzato anche dai bambini che frequentano la scuola primaria del paese. La scuola parrocchiale e paritaria ha infatti un bacino di utenza ampio che comprende diversi paesi limitrofi quali Gaibana, Sant’Egidio, Torre Fossa, Fossanova San Marco e San Biagio, Monestirolo e San Bartolomeo e che, grazie all’insediamento di nuove strutture aziendali come Manifattura Berluti e l’apertura a realtà come l’Aeronautica militare, ha acquisito un’ulteriore presidio sul territorio. È inoltre dotata di un campo estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni e lavora in forte sinergia con la scuola primaria con progetti che i bambini svolgono durante il triennio dell’infanzia. Nell’occasione si è parlato infatti anche della stretta connessione tra la scuola d’infanzia di Gaibanella e quella primaria, che dista a poche centinaia di metri. "La scuola dell’infanzia parrocchiale e paritaria Sant’Agnese di Gaibanella svolge un ruolo prezioso per la comunità, sia dal punto di vista educativo che aggregativo. È volontà dell’amministrazione continuare a garantire e sostenere una continuità con l’altra scuola presente in paese e lo sviluppo dei servizi per le famiglie".