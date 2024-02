L’assessore Roma torna a casa dopo il ricovero

"Sono tornato, ’tagliandato’ e carichissimo per il futuro, con tanti progetti e i seicento anni dell’Antica Fiera di Portomaggiore da organizzare". E’ il sospiro di soddisfazione dell’assessore Gian Luca Roma all’uscita dall’ospedale di Ferrara, che aggiunge: "Dopo oltre due settimane di ricovero e un intervento durato ben quattro ore, sono in piedi e dimesso. Giunto a questo traguardo della mia vita, ci tenevo a ringraziare personalmente tutto il reparto di Pneumologia dell’arcispedale Sant’Anna di Cona, diretto dal professor Alberto Papi e tutto il personale medico, preparato e competente in ogni sua figura professionale e che mi ha coccolato dal primo giorno. Insomma, un grazie di cuore a tutti, in special modo al dottor Francesco Quarantotto e a tutta l’équipe della sala operatoria, che ha provveduto a rimettermi in sesto da una situazione non molto simpatica. Tante volte il nostro ospedale è bersaglio di critiche anche gratuite ma, questa volta, provandolo sulla mia pelle, mi sento di dire che dobbiamo essere fieri della Facoltà di Medicina dell’Università di Ferrara e di questo reparto, un vero fiore all’occhiello a disposizione di tutta la comunità". Il percorso verso la piena guarigione non è ancora finito: "Adesso si comincia il percorso riabilitativo presso un’altra eccellenza ferrarese, il centro di riabilitazione San Giorgio. Grazie a tutto il Comune di Portomaggiore, alla Pro Loco e alla giunta per avermi sempre tenuto informato e coinvolto".

Franco Vanini