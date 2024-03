L’assistente sociale raddoppia: "Gestiremo noi questo servizio"

Una gestione diretta dello Sportello sociale, negli uffici del Municipio di Vigarano e non da Cento come avveniva prima, tanto che adesso gli orari di accoglienza al pubblico raddoppiano. Più vicini ai cittadini: "Si è concluso positivamente l’iter per modificare orari e modalità di gestione dello Sportello Sociale del Comune di Vigarano Mainarda – annuncia l’assessore Francesca Lambertini –. Abbiamo voluto fare un cambio e così abbiamo aperto più giorni la settimana e contiamo di fare più servizi. Interessa poi avere un report diretto e reale delle necessità del nostro territorio e questo con la gestione da Cento purtroppo non avveniva". Il servizio da diversi anni è gestito direttamente dall’Ufficio di Piano del Comune di Cento nell’ambito della gestione associata dei comuni dell’Alto ferrarese. "La nostra Amministrazione ha deciso di cambiare questa situazione – sottolinea la Lambertini - e gestire direttamente lo sportello per poter avere un riscontro diretto delle necessità della nostra Comunità. Per fare questo – spiega – siamo usciti dell’appalto fatto con la gestione associata e abbiamo fatto un nuovo bando gestito direttamente dai nostri uffici".

Il nuovo appalto prevede il raddoppio dell’orario a disposizione degli utenti. L’assistente sociale sarà infatti disponibile per gli appuntamenti due giorni alla settimana: il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì sempre dalle 8.30 alle 12.30. "Il costo dell’appalto – spiega l’assessore ai servizi sociali : è lo stesso che veniva pagato gli anni passati. La differenza sta nella gestione diretta e nel numero di ore di presenza allo sportello, che viene raddoppiato e che si occuperà anche delle pratiche del reddito di inclusione". Il sindaco Davide Bergamini ne è convinto: "Un altro passo avanti – dice – per offrire maggiori servizi ai nostri cittadini, che oggi più che mai è importante viste le tante richieste che sempre arrivano". Lo sportello sociale è il servizio con il quale viene fatto il primo appuntamento con l’utente che ha bisogno di un servizio. Se una persona ha bisogno di aiuto o di servizi specifici, telefona al comune di Vigarano al numero 0532436923 e l’incaricato fisserà un primo appuntamento con l’assistente sociale. Fino ad oggi si poteva prendere appuntamento solo il mercoledì. Con il nuovo incarico affidato direttamente dal comune di Vigarano, attraverso un bando, a Cidas, raddoppiano i giorni di ricevimento.

Claudia Fortini