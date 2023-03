L’assistenza in casa fa un passo avanti "Oltre 2milioni per aiutare gli anziani"

Nuovi servizi a domicilio per anziani non autosufficienti, sensori ambientali per la richiesta di assistenza alle persone in difficoltà, infrastrutture e progetti individuali per l’autonomia, un’equipe di psicologi, operatori socio-assistenziali e professionisti dell’educazione motoria in campo: è stato finanziato con 2,5 milioni di nuove risorse del Pnrr il progetto comunale dedicato agli over 65 non autosufficienti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Da subito saranno coinvolti gli attuali assegnatari, a seguire coloro che andranno in assegnazione. "Con questo nuovo finanziamento Pnrr – dice il sindaco Alan Fabbri – la quota di fondi complessivamente attratti sul nostro territorio sale a 84 milioni. Una cifra imponente che ci vede impegnati in un complesso lavoro di progettazione e di ‘messa a terra’ dei progetti, nel contesto di una pianificazione che intende proiettare Ferrara nel futuro. Sono particolarmente soddisfatto di quest’ultimo stanziamento, consentirà di aumentare ulteriormente le risposte concrete alle esigenze delle persone con fragilità". "L’obiettivo – spiega l’assessore Cristina Coletti – è potenziare i servizi socio-assistenziali sul territorio, fornendo supporto direttamente nelle abitazioni delle persone in condizione di particolare necessità e creare una rete di sostegno ai caregivers, a chi si prende cura di queste persone. È l’occasione per progettare e sperimentare nuove modalità...