L’associazione ’Augusto Daolio’ dona 10mila euro all’ospedale

Domani, l’associazione “Augusto per la vita” - presieduta da Rosy Fantuzzi, compagna dello storico leader dei Nomadi Augusto Daolio - donerà circa diecimila euro, raccolti negli ultimi mesi, a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Cona. L’appuntamento è allo stesso ospedale alle 12, presso l’area accoglienza in prossimità della prima pietra del nosocomio. Saranno presenti: il sindaco Alan Fabbri, l’assessore Marco Gulinelli, Rosy Fantuzzi, Monica Calamai, direttore generale dell’Ausl di Ferrara e gli esponenti della tribute band ufficiale ‘Mercanti e servi’ (che ha contribuito, con un evento musicale dedicato, alla raccolta dei fondi). Il Comune ha partecipato alla donazione stanziando cinquemila euro. I fondi saranno devoluti per il tramite della ong Ail Ferrara Odv.

Nei mesi scorsi Ferrara ha omaggiato Daolio in diverse occasioni: con la mostra a palazzina Marfisa d’Este dedicata all’opera pittorica del celebre cantante e musicista (dal 18 giugno all’11 settembre 2022), accogliendo al parco Marco Coletta la musica degli stessi Nomadi, in un concerto gratuito che ha colmato tutti i posti disponibili, per celebrare Ferragosto 2022. I Nomadi sono tornati in città il 2 dicembre, esibendosi al Nuovo.