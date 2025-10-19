L’Associazione de li 4S festeggia gli 80 anni al Teatro anatomico

Una delle cose più preziose della ’Ferrara Nascosta’ è certamente la sala anatomica della prima sede dell’università di Ferrara, palazzo Paradiso, attuale biblioteca Ariostea. Le scienze mediche di fatto nacquero con il permesso papale di poter eseguire le dissezioni anatomiche a scopo scientifico e didattico. Delle quattro università a cui venne concesso, Bologna Ferrara Padova e Parigi, solo la nostra sede conserva il teatro anatomico completamente originale, esattamente com’era al passaggio fra il medioevo e il Rinascimento. La famosissima sala anatomica dell’Archiginnasio di Bologna, visitata da migliaia di turisti di tutti i continenti, è in realtà una sala suggestiva ma in gran parte rifatta a differenza di quella Ferrarese. Lo stesso si deve dire per quella di Padova. Non è nemmeno che siano più antiche perché, se è vero che entrambe le università furono fondate prima dello Studio Ferrarese, è anche vero che questo riguardava la facoltà di legge, ma l’insegnamento di medicina a Ferrara è da considerare fra i più antichi al mondo poiché coevo delle altre tre sedi universitarie. Oggi, gli studenti dell’Associazione Ferrarese Universitaria de li 4S , con il proprio Duca Azzo 51, si sono seduti sugli stessi scranni occupati oltre 600 anni fa dagli studenti di medicina dell’ateneo Ferrarese, per festeggiare gli ottant’anni della associazione. La breve ma intensa lezione di Paolo Zamboni, ora Prof. ma da studente ’Duca Azzo 22’, è stata conclusa con grande tripudio dall’inno Gaudeamus Igitur cantato dagli studenti.